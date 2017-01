Alleeen Krajicek door in Melbourne

ANP Alleeen Krajicek door in Melbourne

MELBOURNE - Alleen Michaëlla Krajicek heeft zich donderdag verzekerd van een plek in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. De andere vijf Nederlandse tennissters gingen al in de eerste ronde in Melbourne onderuit.

Door ANP - 12-1-2017, 6:52 (Update 12-1-2017, 7:58)

De 28-jarige Krajicek overklaste in de eerste ronde landgenote Quirine Lemoine in minder dan een uur: 6-2 6-0. Lemoine had weinig in te brengen en speelde nogal slordig, getuige haar twaalf dubbele fouten bij de opslag.

Krajicek speelde in 2006 haar beste Australian Open in het enkelspel. Ze bereikte toen de derde ronde. In 2015 stond ze in de halve finales van het dubbelspel.

Cindy Burger, Lesley Kerkhove, Richel Hogenkamp en Aranxta Rus verloren hun eerste partij in de kwalificaties. Burger moest na een spannende wedstrijd met 2-6 6-2 11-9 buigen voor de Australische Olivia Rogowska, Kerkhove verloor met 6-3 6-2 van de Servische Aleksandra Krunic, Hogenkamp kreeg ervan langs door de Duitse Mona Barthel: 2-6 1-6. Rus won nog wel de eerste set met 6-3 van de Roemeense Ana Bogdan. Maar Bogdan trok de partij daarna met 6-1 6-4 naar zich toe.