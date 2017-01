Krajicek verslaat Lemoine in Melbourne

MELBOURNE - Tennisster Michaëlla Krajicek heeft donderdag in de eerste ronde van de kwalificaties van de Australian Open het Nederlandse onderonsje met Quirine Lemoine gewonnen. Ze was in Melbourne met 6-2 6-0 te sterk.

Door ANP - 12-1-2017, 6:52 (Update 12-1-2017, 6:52)

Cindy Burger, Lesley Kerkhove en Aranxta Rus gingen onderuit in hun eerste partij. Burger moest na een spannende wedstrijd met 2-6 6-2 11-9 buigen voor de Australische Olivia Rogowska. Kerkhove verloor met 6-3 6-2 van de Servische Aleksandra Krunic.

Rus won nog wel de eerste set met 6-3 van de Roemeense Ana Bogdan. Maar Bogdan trok de partij daarna met 6-1 6-4 naar zich toe.