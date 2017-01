Federer en Wawrinka ontbreken in Daviscup

ANP Federer en Wawrinka ontbreken in Daviscup

ZÜRICH - Roger Federer en Stan Wawrinka doen begin februari niet mee in de Daviscupwedstrijd van Zwitserland tegen de Verenigde Staten. Beide toptennissers hebben de Zwitserse bond laten weten niet beschikbaar te zijn voor het duel in de eerste ronde van het landentoernooi.

Door ANP - 12-1-2017, 15:27 (Update 12-1-2017, 15:27)

De Zwitserse bondscoach Severin Lüthi selecteerde donderdag Marco Chiudinelli, Henri Laaksonen, Adrien Bossel en Antoine Bellier. Dat is hetzelfde viertal dat in maart vorig jaar in de eerste ronde met 5-0 verloor van Italië. Ook toen ontbraken Federer en Wawrinka, die Zwitserland in 2014 aan de eerste eindzege in de Daviscup hadden geholpen.

Zwitserland verzekerde zich in september van behoud in de Wereldgroep door Oezbekistan te verslaan.