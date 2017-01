Gewichthefsters China raken OS-goud kwijt

BERLIJN - Drie Chinese winnaressen van olympisch goud in het gewichtheffen bij de Olympische Spelen van Peking 2008 moeten hun medaille inleveren. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) donderdag besloten na hertests van bloed- en urinestalen van de Spelen van Peking en Londen. In totaal werden opnieuw acht sporters betrapt, waarmee het totaal aantal positieve gevallen uit hertests van de Spelen van 2008 en 2012 op 101 komt. De meeste betrapte sporters komen uit Rusland.

Het IOC meldde dat Cao Lei (tot 75 kg), Chen Xiexia (tot 48 kg) en Liu Chunhong (tot 69 kg) hun olympische overwinning is ontnomen. Onder de vijf andere gediskwalificeerde atleten is de Wit-Russin Nadzeja Ostaptsjoek, die brons veroverde in Peking bij het kogelstoten. Bij haar werden anabole steroïden aangetroffen. Ostaptsjoek was vier jaar later nadat ze zilver had gewonnen in Londen ter plekke al betrapt.