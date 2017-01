Peterhansel tot winnaar uitgeroepen

SAN JUAN - De Franse autocoureur Stéphane Peterhansel is enkele uren na zijn finish in de tiende etappe van de Dakar Rally alsnog tot dagwinnaar uitgeroepen. De titelverdediger belandde in zijn Peugeot achter zijn land- en teamgenoten Sébastien Loeb en Cyril Despres aanvankelijk op de derde plaats, op 6.45 minuten van Loeb. Die achterstand in Argentinië was vooral het gevolg van een aanrijding na ruim 80 kilometer met de Sloveense motorcoureur Simon Marcic.

Door ANP - 12-1-2017, 21:02 (Update 12-1-2017, 22:38)

Peterhansel bleef bij zijn gewonde collega totdat er medische hulp kwam. De tijd die hij met die stop verloor, kreeg de zesvoudige winnaar (bij de auto's) terug van de jury. Marcic zou bij het ongeluk onder meer een gebroken been hebben opgelopen. In het dagklassement kreeg Peterhansel een voorsprong van 7.28 minuten toebedeeld op nummer twee Loeb.

Peterhansel is door de maatregel van de wedstrijdleiding de nieuwe leider in het klassement. Loeb volgt op 5.50 minuten.

Beste Nederlander was donderdag Erik van Loon op de twaalfde plek, op bijna 50 minuten van Peterhansel. De Toyota-rijder staat vijftiende in het klassement.