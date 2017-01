Vierde dagzege autocoureur Loeb

SAN JUAN - De Franse autocoureur Sébastien Loeb heeft donderdag in zijn Peugeot zijn vierde overwinning tijdens de Dakar Rally 2017 behaald. De voormalige rallykampioen legde de tiende etappe tussen Chilecito en San Juan in Argentinië het snelste af. Hij deed 4 uur, 54 minuten en 28 seconden over de klassementsproef van 449 kilometer. Zijn land- en teamgenoot Cyril Despres eindigde als tweede, op 2.33 minuten van Loeb.

Titelverdediger Stéphane Peterhansel, de nummer twee van het klassement, eindigde achter zijn twee teamgenoten op de derde plaats. De Fransman moest 6.45 minuten toegeven op Loeb. Die achterstand was vooral het gevolg van een aanrijding na ruim 80 kilometer met de Sloveense motorcoureur Simon Marcic. Peterhansel bleef bij zijn gewonde collega totdat er medische hulp kwam. De tijd die hij met die stop verloor, krijgt de zesvoudige winnaar mogelijk terug van de jury. Marcic zou bij het ongeluk een gebroken been hebben opgelopen.

Loeb heeft in het voorlopige klassement een voorsprong van 8.23 minuten op Peterhansel.