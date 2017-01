Konta grijpt overtuigend titel in Sydney

ANP Konta grijpt overtuigend titel in Sydney

SYDNEY - Johanna Konta heeft het WTA-tennistoernooi in Sydney vrijdag overtuigend op haar naam geschreven. De Britse, als zesde geplaatst, ontdeed zich in de finale van Agnieszka Radwanska. Het werd 6-4 6-2 na bijna anderhalf uur spelen. Het is de eerste keer dat Konta in Sydney zegeviert. Ze volgt Svetlana Koeznetsova op als titelhouder. De Poolse Radwanska won het toernooi in 2013.

Door ANP - 13-1-2017, 10:28 (Update 13-1-2017, 10:28)

In de eerste set ging de partij lange tijd gelijk op, maar daarna kwam Radwanska, als tweede geplaatst, er niet meer aan te pas. Konta liep in het tweede bedrijf uit naar 4-0 en wist die voorsprong te behouden. De Poolse nummer drie van de wereld deed nog iets terug, maar de zege ging naar de mondiale nummer tien.

Konta en Radwanska stonden twee keer eerder tegenover elkaar. Vorig jaar won de Poolse beide ontmoetingen in Peking en Cincinnati.