ANP Krajicek sneuvelt ook in Melbourne

MELBOURNE - Michaëlla Krajicek is vrijdag gesneuveld in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. De tennisster was niet opgewassen tegen de Russin Natalia Vichliantseva. Het werd 6-2 6-3 na niet eens een uur spelen.

Door ANP - 13-1-2017, 11:12 (Update 13-1-2017, 11:12)

Krajicek speelde in 2006 haar beste Australian Open in het enkelspel. Ze bereikte toen de derde ronde van het hoofdtoernooi. In 2015 stond ze in de halve finales van het dubbelspel.

De 28-jarige Krajicek was vrijdag de enige overgebleven Nederlandse in het kwalificatietoernooi. Een dag eerder gingen Quirine Lemoine, Cindy Burger, Lesley Kerkhove, Richèl Hogenkamp en Aranxta Rus al in de eerste ronde in Melbourne onderuit.