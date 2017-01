Van der Geest wint marathon in Rotterdam

ANP Van der Geest wint marathon in Rotterdam

ROTTERDAM - Lisa van der Geest heeft zichzelf vrijdagavond in Rotterdam een mooi verjaardagscadeau gegeven. De 23-jarige schaatsster uit Warmond schreef de negende marathon van de KPN Cup op haar naam.

Door ANP - 13-1-2017, 21:37 (Update 13-1-2017, 21:37)

Van der Geest was de verdiende winnares. Ze was rondenlang in de aanval, maar het peloton pakte haar terug. Na tachtig ronden won Van der Geest alsnog in de eindsprint. Jessica Merkens eindigde als tweede, Aggie Walsma kwam als derde over de finish.

Erkende afmakers als Irene Schouten, Francesca Lollobrigida en Janneke Ensing ontbraken in Rotterdam.