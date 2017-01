De Rooy verliest weer terrein in Dakar

RIO CUARTO - Trucker Gerard de Rooy heeft in de voorlaatste etappe van de Dakar Rally weer tijd verloren op zijn Russische concurrenten. De Brabantse titelverdediger eindigde vrijdag in zijn Iveco in de elfde etappe tussen San Juan en Rio Cuarto als vijfde, op bijna een kwartier van winnaar Edoeard Nikolajev. De Rooy handhaafde zich wel op de derde plaats in het algemeen klassement, nu bijna veertig minuten achter Nikolajev.

Door ANP - 14-1-2017, 1:31 (Update 14-1-2017, 1:31)

Als hij geen pech krijgt, wordt de Rus zaterdag in Buenos Aires voor de tweede keer gehuldigd als winnaar van de Dakar Rally. Nikolajev, in 2013 ook al de beste in de befaamde uithoudingsproef voor mens en machine, verdedigt in de korte klassementsproef over 64 kilometer ruim zeventien minuten voorsprong op de nummer twee Dmitri Sotnikov, zijn land- en teamgenoot bij Kamaz.

De Rooy heeft als nummer drie van het klassement een marge van bijna twintig minuten met zijn Argentijnse teammaat Federico Villagra, die in de etappe van vrijdag tweede werd.