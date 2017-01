Eerste toernooizege tennisster Mertens

HOBART - Elise Mertens heeft voor het eerst in haar tennisloopbaan een WTA-toernooi op haar naam geschreven. De 21-jarige Belgische deed dat zaterdag in het Australische Hobart, waar ze in de finale overtuigend won van de als derde geplaatste Monica Niculescu uit Roemenië: 6-3 6-1. Mertens had in de kwartfinale de als eerste gerangschikte Nederlandse Kiki Bertens uitgeschakeld.

Door ANP - 14-1-2017, 8:41 (Update 14-1-2017, 8:41)

De finale tussen de nummers 127 en veertig van de wereld duurde een uur en een kwartier. Door de toernooiwinst komt Mertens, die in Hobart het hoofdtoernooi via de kwalificaties bereikte, de top honderd van de mondiale ranglijst binnen.

Mertens is na Mona Barthel (2012) en Garbine Muguruza (2014) de derde qualifier die het toernooi in Hobart wint.