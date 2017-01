Cavaliers verslaan Sacramento Kings in NBA

SACRAMENTO - Cleveland Cavaliers heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA Sacramento Kings verslagen. De titelverdediger was met 120-108 te sterk.

Door ANP - 14-1-2017, 9:11 (Update 14-1-2017, 9:11)

Kyrie Irving was met 26 punten topscorer, gevolgd door Kyle Korver met achttien. Sterspeler LeBron James nam zestien punten en vijftien assists voor zijn rekening en had zo ook een groot aandeel in de zege van Cleveland, dat van de laatste twaalf uitwedstrijden tegen Sacramento Kings er nu negen heeft gewonnen.

Bij Sacramento Kings was DeMarcus Cousins met 26 punten het meest trefzeker. De center noteerde ook elf assists en acht rebounds.