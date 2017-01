Koolhof en Middelkoop succesvol in Sydney

SYDNEY - Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop hebben zaterdag het ATP-toernooi van Sydney gewonnen. De twee Nederlandse tennissers wonnen in de finale van het dubbelspel van de favorieten Jamie Murray en Bruno Soares, die in Australië als eerste waren geplaatst.

Door ANP - 14-1-2017, 9:49 (Update 14-1-2017, 9:49)

Voor Koolhof en Middelkoop is het de derde toernooizege sinds ze in 2015 besloten samen te gaan spelen. Het Oranje-duo won vorig jaar de ATP-toernooien in Kitzbühel en Sofia.

In de kwartfinale in Sydney hadden Koolhof en Middelkoop gewonnen van de als vierde geplaatste Nederlander Jean-Julien Rojer en zijn dubbelpartner Horia Tecau.