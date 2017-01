Aflossingsploegen Oranje naar EK-finale

ANP Aflossingsploegen Oranje naar EK-finale

TURIJN - Het Nederlands vrouwen- en mannenteam hebben zaterdag bij de EK shorttrack in Turijn de finale bereikt op de aflossing. De twee ploegen van bondscoach Jeroen Otter kunnen daardoor hun Europese titel zondag verdedigen. Bij het EK vorig jaar in Sotsji heerste Oranje in beide finales.

Door ANP - 14-1-2017, 18:13 (Update 14-1-2017, 18:13)

De vrouwenploeg, bestaande uit Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Rianne de Vries en Suzanne Schulting, had over geluk niet te klagen. Het kwartet van Oranje lag de hele race op kop, maar door een onnodige valpartij van Schulting aan kop leek de finale niet meer haalbaar. De Russische ploeg kreeg echter een straf, waardoor de Nederlandse ploeg alsnog een ticket voor de eindstrijd kreeg.

Schulting, die eerder op zaterdag als titelkandidate teleurstelde op de 1500 meter en 500 meter, liep bij haar harde schuiver een elleboogblessure op. De aangeslagen Nederlands kampioene meldde zich zaterdagavond in het ziekenhuis voor nader onderzoek.

De mannenploeg, met Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf, eindigde achter Hongarije als tweede in de halve eindstrijd.