ANP Hassan tweede op 3000 meter in Seattle

SEATTLE - Atlete Sifan Hassan is zaterdag als tweede geëindigd op de 3000 meter bij de UW Indoor Preview in het Amerikaanse Seattle. De Amerikaanse Kate Grace was in 8.47,26 te snel voor de Nederlandse van Ethiopische komaf. Hassan, de wereldkampioene indoor op de 1500 meter, liet een tijd van 8.50,36 noteren.

Door ANP - 15-1-2017, 11:58 (Update 15-1-2017, 11:58)

Hassan heeft tegenwoordig de Amerikaanse westkust als thuisbasis nadat ze had gebroken met haar coach Honoré Hoedt. Ze wordt nu getraind door de Amerikaan Alberto Salazar.