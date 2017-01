Weer remise voor Giri

WIJK AAN ZEE - Anish Giri heeft zondag ook zijn tweede partij in het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee remise gespeeld. Het lukte de Nederlandse grootmeester niet met de witte stukken de Amerikaan Wesley So te verslaan. Na 43 zetten besloten beide schakers het punt te delen.

Door ANP - 15-1-2017, 17:56 (Update 15-1-2017, 18:16)

De 22-jarige Giri was het toernooi zaterdag begonnen met een remise tegen de Rus Sergej Karjakin. Hij doet voor de negende keer mee aan Tata Steel Chess. Zijn beste eindklassering is de tweede plaats. Giri wordt gezien als de gedroomde opvolger van Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar.

Titelverdediger en vijfvoudig kampioen Magnus Carlsen haalde in de tweede ronde zijn eerste winst binnen. De Noorse wereldkampioen won met wit van de Pool Radoslaw Wojtaszek.

De Oekraïense grootmeester Pavel Eljanov boekte zijn tweede zege en is met 2 punten de koploper. Hij verschalkte zondag met de zwarte stukken de Nederlandse routinier Loek van Wely.