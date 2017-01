Bertens snel uitgeschakeld op Australian Open

ANP Bertens snel uitgeschakeld op Australian Open

MELBOURNE - Kiki Bertens is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De 25-jarige tennisster verloor maandag in twee sets van de Amerikaanse Varvara Lepchenko: 7-5 7-6 (5).

Door ANP - 16-1-2017, 3:29 (Update 16-1-2017, 3:29)

De als negentiende geplaatste Wateringse had zeker kansen tegen de sterk spelende Lepchenko, maar kwam op belangrijke momenten te kort. De Amerikaanse nummer 88 van de wereld gaf Bertens vooral een lesje in effectiviteit. Van de zeven breakkansen benutte Lepchenko er vier. Bertens kreeg maar liefst vijftien mogelijkheden om de service te breken van haar opponente, maar wist daar slechts driemaal raad mee. In de tiebreak had Lepchenko aan een minibreak genoeg om de wedstrijd te winnen.

Vorig jaar strandde Bertens ook in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne.