ANP Bertens: op belangrijke momenten belabberd

MELBOURNE - Voor Kiki Bertens liep het Australische avontuur maandag weer slecht af. In de eerste ronde verloor ze van de Amerikaanse Varvara Lepchenko: 7-5 7-6 (5). Vooral op belangrijke momenten liet de Wateringse tennisster het afweten.,,Op de belangrijke punten is het goede tennis niet daar. Met twee tot drie goede punten per game kom je er niet.”

Door ANP - 16-1-2017, 6:39 (Update 16-1-2017, 6:39)

De als negentiende geplaatste Nederlandse had zeker kansen tegen de sterk spelende Lepchenko, maar kwam op cruciale momenten te kort. Bertens beaamde dat ook. ,,De uitvoering is dan belabberd, terwijl zij juist aanvallend speelde."

De Amerikaanse nummer 88 van de wereld gaf Bertens vooral een lesje in effectiviteit. Van de zeven breakkansen benutte Lepchenko er vier. Bertens kreeg maar liefst vijftien mogelijkheden om de service te breken van haar opponente, maar wist daar slechts driemaal raad mee. ,,Als je mijn gezicht ziet, zit ik er weer heel erg mee."