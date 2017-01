Federer via Melzer naar tweede ronde

ANP Federer via Melzer naar tweede ronde

MELBOURNE - Roger Federer is maandag zonder al te veel problemen doorgedrongen tot de tweede ronde van de Australian Open. De 35-jarige Zwitser, mede door eerder blessureleed slechts de nummer zeventien op de plaatsingslijst, versloeg zijn generatiegenoot Jürgen Melzer uit Oostenrijk in vier sets: 7-5 3-6 6-2 6-2.

Door ANP - 16-1-2017, 14:05 (Update 16-1-2017, 14:05)

Federer is viervoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Melbourne. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen Noah Rubin, de Amerikaanse tennisser die in vijf sets te sterk was voor zijn landgenoot Björn Fratangelo.