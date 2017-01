Bottas opvolger Rosberg bij Mercedes

ANP Bottas opvolger Rosberg bij Mercedes

BIRMINGHAM - De overgang van Valtteri Bottas in de Formule 1 naar kampioensteam Mercedes is rond. De 27-jarige Fin is de opvolger van wereldkampioen Nico Rosberg, die na zijn succesvolle seizoen onverwacht zijn loopbaan beëindigde.

Door ANP - 16-1-2017, 15:48 (Update 16-1-2017, 16:19)

Nadat duidelijk was geworden dat de topcoureurs Sebastian Vettel (Ferrari), Fernando Alonso (McLaren) en Max Verstappen (Red Bull) hun teams dit jaar trouw blijven, kwam Mercedes uit bij Bottas, die het afgelopen jaar zijn vierde seizoen voor Williams reed. Hij haalde zijn beste klassering in Canada met de derde plaats. De Fin heeft nauwe contacten met teambaas Toto Wolff van Mercedes, die een van zijn zaakwaarnemers is.

De bevestiging dat Bottas naar het topteam vertrekt volgde nadat Williams naar buiten had gebracht dat Felipe Massa zijn loopbaan alsnog met een jaar verlengt. De Braziliaan had de Formule 1 aan het einde van het afgelopen seizoen vaarwel gezegd en een vertrek van ook Bottas zou Williams in de problemen brengen. ,,Het voelt goed, Williams zit in mijn hart, ik heb nog niets aan enthousiasme ingeboet'', zei Massa over het verlengen van zijn contract. Hij krijgt de achttienjarige Canadees Lance Stroll als nieuwe teamgenoot.

Bottas wordt bij Mercedes teamgenoot van de Brit Lewis Hamilton. Het team heerste de afgelopen drie jaar in de Formule 1; individueel met wereldtitels voor Lewis Hamilton (2) en Nico Rosberg, terwijl ook drie jaar op rij de constructeurstitel werd veroverd.