Van der Breggen opent seizoen op mountainbike

ANP Van der Breggen opent seizoen op mountainbike

RAVENSTEIN - Olympisch kampioene op de weg Anna van der Breggen begint het nieuwe wielerseizoen op de mountainbike. De 26-jarige Van der Breggen staat 26 januari aan de start van de Costa Blanca Bike Race. De wedstrijd langs de Spaanse kust wordt in tweetallen verreden. De renster van Boels-Dolmans vormt een koppel met de Franse mountainbikester Margot Moschetti.

Door ANP - 16-1-2017, 16:23 (Update 16-1-2017, 16:23)

Teammanager Danny Stam van Boels-Dolmans ziet in de mountainbikewedstrijd een volledig nieuwe uitdaging voor Van der Breggen. ,,De Costa Blanca Bike Race is een goede manier om ervaring op te doen. Anna kan van Margot een hoop over mountainbiken leren.''