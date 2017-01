Warriors winnen weer eens van Cavaliers

ANP Warriors winnen weer eens van Cavaliers

OAKLAND - De basketballers van Golden State Warriors hebben na vier nederlagen op rij eindelijk weer eens gewonnen van Cleveland Cavaliers. De ploeg uit Oakland deed dat maandag (plaatselijke tijd) overtuigend: 126-91.

Door ANP - 17-1-2017, 8:42 (Update 17-1-2017, 8:42)

De vorige zege van de Warriors op de Cavaliers dateerde alweer van de best-of-seven om de titel in de NBA van 2016. Golden State won toen het vierde duel in de finale, die Cleveland uiteindelijk zou winnen.

Maar de regerend kampioen had maandag weinig in te brengen tegen de Warriors, die vanaf het beginsignaal druk zetten en veel scoorden. Met Klay Thompson als topschutter met 26 punten. Sterspeler Stephen Curry noteerde 20 punten. Bij de Cavaliers was vedette LeBron James topscorer met 20 punten.

Golden State is dit seizoen prima op dreef. Met 35 overwinningen tegen zes verliesbeurten is de ploeg uit Oakland koploper in de Eastern Conference.