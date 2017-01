KNSB vestigt hoop op Noordlaren

ANP KNSB vestigt hoop op Noordlaren

NOORDLAREN - Schaatsbond KNSB heeft de hoop voor de eerste marathon op natuurijs gevestigd op Noordlaren in Groningen. Competitieleider marathon Willem Hut zal dinsdag de dikte meten op de ijsbaan van ijsvereniging De Hondsrug. Als het ijs de minimaal vereiste dikte van 3 centimeter heeft, kan de wedstrijd dinsdagavond doorgaan.

Door ANP - 17-1-2017, 9:25 (Update 17-1-2017, 9:25)

,,Het heeft hard gevroren en het vriest nog steeds in Noordlaren. Met een giertank is het nog steeds mogelijk water op de baan te sproeien en het ijs te laten aangroeien, maar we moeten afwachten'', aldus een woordvoerder van de KNSB.

Hut was dinsdagochtend om 8.00 uur al op de ijsbaan van Haaksbergen, maar daar was het ijs te dun. Arnhem, dat eveneens in de race was voor de eerste marathon op natuurijs, viel af. Het had in Overijssel en Gelderland niet hard genoeg gevroren. ,,Het heeft minder hard gevroren dan verwacht. En de eis is toch echt 3 centimeter.''