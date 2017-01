Einde voor traditionele Sluitingsprijs

PUTTE-KAPPELLEN - Na 83 edities is het voorbij voor de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, de traditionele slotwedstrijd van het wielerseizoen in België. De bestuursleden die de koers jarenlang organiseerden zijn op leeftijd. Het uitblijven van jong en vers bloed in het bestuur heeft hen nu doen besluiten de Sluitingsprijs op te doeken, lieten ze dinsdag in Belgische media weten.

17-1-2017

De koers werd in 1929 voor het eerst georganiseerd en sindsdien bijna ieder jaar gereden. Heel wat Nederlandse wielrenners wonnen de slotwedstrijd aan de grens in Putte-Kapellen, onder wie Adrie van der Poel, Maarten den Bakker en Steven de Jongh.

De Belg Roy Jans gaat waarschijnlijk de boeken in als de laatste winnaar van de Sluitingsprijs, al hield het scheidende bestuur nog een kleine slag om de arm. Ze laten de koers voorlopig voor 17 oktober op de UCI-kalender staan, voor het geval iemand de organisatie wil overnemen.