ANP Djokovic zet Verdasco in drie sets opzij

MELBOURNE - Tennisser Novak Djokovic heeft dinsdag de tweede ronde bereikt van de Australian Open. De titelverdediger zette zijn Spaanse tegenstander Fernando Verdasco, de nummer veertig van de wereld, in drie sets opzij: 6-1 7-6 (4) 6-2. Djokovic, zesvoudig winnaar van het Australische grandslamtoernooi, kwam alleen even in de problemen tijdens de tweede set.

Door ANP - 17-1-2017, 11:51 (Update 17-1-2017, 11:51)

De Serviër, die eind vorig jaar zijn koppositie op de wereldranglijst moest afstaan aan Andy Murray, leverde vroeg in de tweede set zijn service in. Djokovic knokte zich echter snel weer terug en sleepte er een tiebreak uit. Daarin kwam de Serviër na een voorsprong van 3-0 met 4-3 achter te staan, maar vier fouten op rij van Verdasco bezorgden Djokovic alsnog de winst. Daarna was het verzet van de 33-jarige Spanjaard gebroken.

Djokovic stuit in de tweede ronde op de winnaar van de partij tussen Ivan Dodig en Denis Istomin.