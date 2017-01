Schippers slaat EK indoor over

STELLENBOSCH - Dafne Schippers loopt deze winter geen indoorwedstrijden. De Utrechtse topatlete kiest voor extra trainingsarbeid om zich optimaal voor te bereiden op het zomerseizoen in de buitenlucht. Dat meldt de wereldkampioene 200 meter en de winnares van olympisch zilver op deze afstand dinsdag op haar website.

Door ANP - 17-1-2017, 14:58 (Update 17-1-2017, 15:30)

Het betekent dat Schippers in maart niet afreist naar de EK indoor in Belgrado om haar Europese titel op de 60 meter te verdedigen. ,,Na een lang en intensief seizoen in 2016 hebben we met het team besloten om dit jaar wat meer nadruk te leggen op trainingsarbeid. Zodat ik mij optimaal kan voorbereiden op het outdoorseizoen. Helaas voor de trouwe fans zal ik dus niet verschijnen aan de start van de indoorwedstrijden'', schrijft de topsprintster.

Schippers was de afgelopen twee jaar wel actief op de indoorbaan. Ze won vorig jaar het zilver op 60 meter bij de WK in het Amerikaanse Portland. Ook evenaarde ze bij wedstrijden in Berlijn met een tijd van 7,00 seconden het belegen Nederlandse record van Nelli Cooman. De winter daarvoor was er het goud op de kortste sprintafstand bij de EK in Praag.

De komende zomer wil de sprintdiva haar wereldtitel 200 meter van 2015 in Peking prolongeren. De WK zijn in augustus in Londen. Schippers bivakkeert momenteel in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, waar ze bij zomerse temperaturen traint op haar snelheid. ,,Ik voel me ontspannen, sterk en merk dat ik er weer steeds meer plezier in krijg. Er is geen afleiding van buitenaf en dat is heel prettig'', aldus Schippers.

