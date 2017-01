Deelstra aan de start van marathon Londen

LONDEN - Andrea Deelstra staat op zondag 23 april aan de start van de marathon van Londen. De 31-jarige Groningse is één van de 29 elitevrouwen die deelnemen aan de wedstrijd over 42,195 kilometer, liet de organisatie dinsdag weten.

Door ANP - 17-1-2017, 15:36 (Update 17-1-2017, 15:36)

Deelstra krijgt in Londen gezelschap van onder anderen olympisch kampioene Jemima Sumgong, die in de Engelse hoofdstad haar titel verdedigt. De Ethiopische Tigist Tufa en de Keniaanse Florence Kiplagat, de nummers twee en drie van vorig jaar, zijn er in april ook weer bij.