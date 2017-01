Nishikori eenvoudig naar derde ronde

MELBOURNE - De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft woensdag eenvoudig de derde ronde van de Australian Open bereikt. De nummer vijf van de plaatsingslijst was zijn tegenstander, de Fransman Jérémy Chardy, in drie sets de baas in de Hisense Arena in Melbourne: 6-3 6-4 6-3.

Door ANP - 18-1-2017, 7:24 (Update 18-1-2017, 7:24)

Twee dagen eerder had Nishikori diep moeten gaan tegen de Rus Andrei Koeznetsov. Toen had hij vijf sets en ruim drie uur nodig om zijn tegenstander op de knieën te krijgen. Tegen Chardy was de Japanner veel beter op dreef met zeven breaks tegen drie breaks voor de Fransman. In iets meer dan twee uur had de 27-jarige tennisser de winst binnen.

Nishikori kwam vorig jaar tot de kwartfinales op de Australian Open.

Ook Stan Wawrinka plaatste zich zonder veel moeite voor de volgende ronde. De als vierde geplaatste Zwitser won in drie sets van de Amerikaan Steve Johnson: 6-3 6-4 6-4. In alle sets had Wawrinka tegen de Amerikaanse nummer 33 van de wereld aan één break genoeg om de set te pakken.