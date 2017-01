Krajicek dubbelt verder in Melbourne

MELBOURNE - Michaëlla Krajicek heeft samen met haar dubbelpartner Gabriela Dabrowski de tweede ronde bereikt van de Australian Open. Het Nederlands/Canadese tenniskoppel ontdeed zich woensdag eenvoudig van de Georgische Oksana Kalasjnikova en de Servische Aleksandra Krunic: 6-4 6-0.

Door ANP - 18-1-2017, 10:59 (Update 18-1-2017, 10:59)

Krajicek boekte haar beste resultaat in het dubbelspel bij het grandslamtoernooi in 2015. Toen bereikte ze in Melbourne de halve finales. De 28-jarige tennisster kon dit jaar geen plekje afdwingen in het enkelspel. Ze sneuvelde al in de tweede ronde van de kwalificaties.

Demi Schuurs werd woensdag in de eerste ronde van het dubbel uitgeschakeld. Met haar Tsjechische partner Renata Voracova was ze niet opgewassen tegen Danka Kovinic uit Montenegro en Laura Siegemund uit Duitsland. Na anderhalf uur spelen werd het 4-6 5-7.