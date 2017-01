Schouten wint marathon bij de mannen [video]

NOORDLAREN - Simon Schouten is woensdag in Noordlaren winnaar geworden van de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen. Hij legde de 125 ronden van 333 meter het snelst af voor Robert Post en Sjoerd den Hertog.

Door ANP - 18-1-2017, 12:17 (Update 18-1-2017, 15:30)

Negen man hadden een rondje gepakt op het peloton en maakten onder elkaar uit wie de wedstrijd zou winnen.

Van der Geest uit Warmond winnares op natuurijs [video]

Lisa van der Geest uit Warmond heeft woensdag in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen gewonnen. Topfavoriete Irene Schouten werd derde in de sprint.

,,Die had ik nog niet", reageerde Schouten, de broer van Irene Schouten, die zelf derde werd bij de vrouwen. ,,Ik wist wel dat ik een kans had in de sprint."

