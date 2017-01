Bekele aast op wereldrecord marathon

DUBAI - Drievoudig olympisch kampioen Kenesa Bekele uit Ethiopië wil vrijdag het wereldrecord verbreken op de marathon in Dubai. Hij zegt dat hij een tijd van 2.01.30 uur kan lopen. Als dat vrijdag niet lukt, dan in ieder geval voordat hij stopt met atletiek.

Door ANP - 18-1-2017, 13:11 (Update 18-1-2017, 13:11)

De 34-jarige Bekele is al wereldrecordhouder op de 5.000 en 10.000 meter en heeft de tweede tijd ooit op de marathon gelopen. Hij was slechts zes seconden langzamer dan de Keniaanse recordhouder Dennis Kimetto, die in 2014 in Berlijn een tijd liep van 2.02.57 uur.