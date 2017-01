Tweede ritzege Ewan in Tour Down Under

VICTOR HARBOR - De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft donderdag de derde etappe gewonnen van de Tour Down Under. Het was de tweede ritzege voor de renner van Orica-Scott na zijn winst in de openingsetappe.

Door ANP - 19-1-2017, 8:00 (Update 19-1-2017, 8:00)

De rit over 144 kilometer van Glenelg naar Victor Harbor eindigde in een massasprint. Daarin hield Ewan de Slowaak Peter Sagan en de Italiaan Niccolo Bonifazio achter zich. De Nederlander Danny van Poppel passeerde als vierde de finish. De leiding in het klassement bleef in handen van de Australiër Richie Porte. Hij heeft 20 seconden voorsprong op de Spanjaard Gorka Izaguirre. Robert Gesink en Wilco Kelderman hebben 29 seconden goed te maken en staan respectievelijk als tiende en dertiende geklasseerd.