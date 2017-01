Istomin schakelt titelverdediger Djokovic uit

ANP Istomin schakelt titelverdediger Djokovic uit

MELBOURNE - De Oezbeek Denis Istomin heeft donderdag op de Australian Open voor een enorme stunt gezorgd door in de tweede ronde titelverdediger Novak Djokovic uit te schakelen. In een partij die bijna vijf uur duurde won Istomin in vijf sets: 7-6 (8) 5-7 2-6 7-6 (5) 6-4.

Door ANP - 19-1-2017, 9:34 (Update 19-1-2017, 9:47)

Djokovic was de nummer twee van de plaatsingslijst op het toernooi dat de Serviër al zes keer won. Met een zevende zege was hij alleen recordhouder geworden. Sinds 2008 haalde hij altijd tenminste de kwartfinales. Alleen bij zijn eerste twee deelnames, in 2005 en 2006, was Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De nederlaag kost hem ook veel punten op de wereldranglijst, die sinds het najaar wordt geleid door de Schot Andy Murray.

De dertigjarige Istomin, de nummer 117 van de wereld, kwam nog nooit verder dan de derde ronde in Melbourne. Hij dankte zijn deelname aan een wildcard. Dat het een fysiek duel zou worden bleek al in de eerste game die liefst zestien minuten in beslag nam. Istomin won de eerste set, verloor de volgende twee, maar verzilverde het vierde setpunt in het vierde bedrijf. Een breek in de vijfde game maakte uiteindelijk het verschil. ,,Het spijt me voor Novak dat ik vandaag zo goed speelde. Ik heb mezelf ook verbaasd'', zei Istomin na de partij in een gesprek op de baan met oud-tennisser Jim Courier. Veel woorden had Istomin niet. ,,Ik voel zo veel emotie door mijn lijf gaan, ik weet niet wat ik moet zeggen.'' Om vervolgens zijn moeder, die hem ook coacht, de rest van zijn team en de toeschouwers te bedanken. ,,Dit is de grootste zege uit mijn loopbaan.''

Voor Istomin gaat het toernooi verder met een partij tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta.