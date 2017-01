Radwanska al uitgeschakeld in tweede ronde

MELBOURNE - Tennisster Agnieszka Radwanska is donderdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De Poolse nummer drie van de plaatsingslijst ging in twee sets onderuit tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni: 6-3 6-2.

Door ANP - 19-1-2017, 10:28 (Update 19-1-2017, 11:02)

Tegen de 34-jarige Kroatische bleef de Poolse ver weg van haar topniveau. Nadat ze door één verloren opslagbeurt de eerste set had prijsgegeven, leek Radwanska zich te herstellen met een vroege breek in de tweede set. De Kroatische nummer 79 van de wereldranglijst won vervolgens echter zes games op rij en bereikte in het enkelspel voor het eerst de derde ronde van de Australian Open, waar ze in 1998 op 15-jarige leeftijd de dubbelspeltitel won met Martina Hingis.

Radwanska kwam vorig jaar nog tot de halve finales in Melbourne. Sinds 2009 verloor de 27-jarige Poolse niet zo vroeg in het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.