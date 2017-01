Nadal probleemloos langs Baghdatis

ANP Nadal probleemloos langs Baghdatis

MELBOURNE - Rafael Nadal heeft zich donderdag als laatste speler geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De 30-jarige Spanjaard, in Melbourne als negende geplaatst, nam het in de laatste partij van de tweede ronde op tegen de Cyprioot Marcos Baghdatis. Nadal won overtuigend in drie sets: 6-3 6-1 6-3.

Door ANP - 19-1-2017, 14:16 (Update 19-1-2017, 14:16)

De Spaanse nummer 9 van de wereld is teruggekeerd nadat hij zijn seizoen in oktober had beëindigd wegens een polsblessure. Nadal werd vorig jaar in Melbourne in de eerste ronde uitgeschakeld door Fernando Verdasco, maar liet zich donderdag door Baghdatis niet verrassen. Bij 2-3 in de derde set brak de Spanjaard de 31-jarige Cyprioot en haalde in zijn eigen opslagbeurten de zege binnen.

De Oostenrijker Dominic Thiem plaatste zich voor de derde ronde door de Australiër Jordan Thompson in vier sets te verslaan: 6-2 6-1 6-7 (6) 6-4.