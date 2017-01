Van Aert slaat Hoogerheide over

HOOGERHEIDE - De Belgische wereldkampioen veldrijden Wout van Aert staat zondag niet aan de start in de Grote Prijs Adrie van der Poel in Hoogerheide, de laatste cross in de wereldbeker. Hij heeft te veel last van een pijnlijke knie, meldde Sporza donderdag.

Door ANP - 19-1-2017, 17:51 (Update 19-1-2017, 17:51)

Van Aert stelde de eindzege in de wereldbeker afgelopen zondag al veilig door met overmacht de wedstrijd in het Italiaanse Fiuggi te winnen, maar hij kampt sindsdien wel met een ontsteking in zijn rechterknie. Over tien dagen is de strijd om de regenboogtrui in Luxemburg. ,,Mijn WK komt voorlopig niet in gevaar, maar de tijd tikt natuurlijk. Ik ben vandaag op controle geweest en de ontsteking in mijn knie is nog niet weg'', laat Van Aert weten.

Zijn grote concurrent Mathieu van der Poel komt wel aan de start van de wedstrijd, die de naam van zijn vader draagt.