Franse zeiler wint solorace om de wereld

ANP Franse zeiler wint solorace om de wereld

LES SABLES D'OLONNE - De Franse zeiler Armel Le Cléac'h heeft de non-stop solorace rond de wereld gewonnen in een recordtijd. De 39-jarige Le Cléac'h legde de zogeheten Vendée Globe af in 74 dagen, drie uur, 35 minuten en 46 seconden. Hij zeilde daarmee de wereld bijna vier dagen sneller rond dan de vorige recordhouder, zijn landgenoot François Gabart in de editie van 2012/2013.

Door ANP - 19-1-2017, 18:26 (Update 19-1-2017, 18:26)

Le Cléac'h was al twee keer als tweede geëindigd in de slopende zeilrace om de wereld, die de route volgt langs Kaap de Goede Hoop, Kaap Hoorn en Kaap Leeuwin. Start en finish zijn in de Franse havenplaats Les Sables d'Olonne. Hij hield een Franse traditie in stand door de race voor de achtste keer op rij aan een Franse winnaar te schenken.

De Brit Alex Thomson kwam in de slotfase van de solorace nog akelig dicht in de buurt van Le Cléac'h, maar kon de Fransman niet meer bijhalen. De Vendée Globe telde deze editie 29 deelnemers, elf haakten voortijdig af.