ANP Murray eenvoudig naar vierde ronde

MELBOURNE - Zonder al te veel moeite heeft Andy Murray vrijdag de vierde ronde bereikt van de Australian Open. De Schotse aanvoerder van de wereldranglijst rekende ook af met de Amerikaan Sam Querrey (6-4 6-2 6-4).

Door ANP - 20-1-2017, 8:14 (Update 20-1-2017, 8:14)

Murray is na drie ronden nog zonder setverlies in Melbourne. Na vijf verloren finales is hij zeker na de verrassende uitschakeling van Novak Djokovic in de tweede ronde de grote favoriet voor de eindzege van de eerste grandslam van het seizoen. Murray had tegen Querrey geen last meer van zijn rechterenkel, die hij verzwikte tijdens zijn wedstrijd in de tweede ronde tegen de Rus Andrej Roeblev.

Mischa Zverev is de volgende tegenstander van Murray. De linkshandige Duitser bereikte de laatste zestien met een zege op de Tunesiër Malek Jaziri: 6-1 4-6 6-3 6-0.