Bekele valt uit op marathon

ANP Bekele valt uit op marathon

DUBAI - Kenenisa Bekele is er vrijdag niet in geslaagd het wereldrecord op de marathon aan te scherpen. De Ethiopiër kwam in Dubai al bij de start ten val en stapte na 22 kilometer uit de race.

Door ANP - 20-1-2017, 8:40 (Update 20-1-2017, 8:40)

De wereldrecordhouder op de 5000 en 10.000 meter wilde in Dubai de werelds beste tijd (2.02.57) van zijn landgenoot Dennis Kimetto aanvallen. Hij denkt ooit 2.01.30 te kunnen lopen. De zege in Dubai ging naar de Ethiopiër Tamirat Tola (2.04.11).