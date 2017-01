Federer maakt indruk tegen Berdych

MELBOURNE - Met een indrukwekkend optreden heeft Roger Federer zich bij de laatste zestien tennissers van de Australian Open geschaard. De viervoudig winnaar in Melbourne liet vrijdag in de derde ronde weinig heel van Tomas Berdych: 6-2 6-4 6-4.

Door ANP - 20-1-2017, 13:17 (Update 20-1-2017, 13:17)

De Tsjech was als tiende geplaatst voor de eerste grandslam van het seizoen. Hij kon het de 35-jarige Zwitser echter nauwelijks lastig maken. Federer keerde dit jaar weer terug op de tennisbaan. Hij miste het tweede deel van het vorige seizoen wegens een knieblessure en is slechts als zeventiende geplaatst in Melbourne.

Federer opende het toernooi met een zege op de Oostenrijker Jürgen Melzer (7-5 3-6 6-2 6-2) en bleef vervolgens ook de Amerikaan Noah Rubin de baas (7-5 6-3 7-6). Hij stuit in de achtste finale op de als vijfde geplaatste Japanner Kei Nishikori.