ANP Pliskova ontsnapt aan uitschakeling

MELBOURNE - De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova is zaterdag ontsnapt aan uitschakeling in de derde ronde op de Australian Open. De nummer vijf van de plaatsingslijst versloeg de Letse Jelena Ostapenko in drie sets: 4-6 6-0 10-8. Pliskova keek in de derde set tegen een 5-2-achterstand aan, maar kwam na ruim twee uur met de schrik vrij. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Australische Daria Gavrilova.

Door ANP - 21-1-2017, 14:28 (Update 21-1-2017, 14:29)

Een uitschakeling van Pliskova zou er voor hebben gezorgd dat van de top zes alleen nog de nummers één en twee in het toernooi hadden gezeten. De Duitse Angelique Kerber en de Amerikaanse Serena Williams voegden zich eerder bij de laatste zestien. Maar de als derde geplaatste Poolse Agnieszka Radwanska, de Roemeense Simona Halep (4) en de Slowaakse Dominika Cibulkova (6) vlogen er al uit in Melbourne.

Halep was al na één ronde klaar, Radwanska strandde in de tweede ronde. Cibulkova ging er zaterdag in de derde ronde na drie sets uit tegen de Russin Ekaterina Makarova: 2-6 7-6 (3) 3-6. De winnares van de WTA Finals leek in de tweede set bij een 4-0-achterstand al dichtbij uitschakeling, redde die set maar wist zich na bijna drie uur alsnog uit het toernooi. Cibulkova was in 2014 nog finaliste in Melbourne.