Titelverdedigster Kerber uitgeschakeld

MELBOURNE - Het vrouwentoernooi van de Australian Open is evenals bij de mannen de titelverdediger vroegtijdig kwijtgeraakt. De Duitse tennisster Angelique Kerber, tevens nummer één van de wereld, verloor zondag in de vierde ronde van de Amerikaanse Coco Vandeweghe in twee sets: 2-6 3-6. De partij duurde iets langer dan een uur.

Door ANP - 22-1-2017, 14:19 (Update 22-1-2017, 14:19)