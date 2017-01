Ronald Mulder blijft koploper bij NK sprint

HEERENVEEN - Ronald Mulder heeft zondag bij het NK sprint zijn koppositie in het klassement behouden. De dertigjarige Zwollenaar eindigde op de tweede 500 meter op de derde plek (35,00). Jan Smeekens en Dai Dai Ntab waren de snelste schaatsers in dezelfde tijd: 34,94.

Door ANP - 22-1-2017, 16:41 (Update 22-1-2017, 16:41)

Ronald Mulder heeft voor de afsluitende tweede 1000 meter een voorsprong van 0,38 seconden op nummer twee Smeekens. Ntab staat derde in de tussenstand, op 1,40 seconden van de koploper. Hein Otterspeer zakte door een matige 500 meter (zevende in 35,60) van de derde naar de vierde plek, op 1,99 van de klassementsleider.

Otterspeer, die kort na de start een liesblessure opliep, won zaterdag de 1000 meter in 1.09,44. Nummer twee Ronald Mulder was toen 0,57 seconde langzamer. Smeekens eindigde op de eerste 1000 meter als achtste (1.10,77).

De Nederlandse titel in Thialf levert tevens het derde en laatste startbewijs op voor het WK sprint eind februari in Calgary. Europees kampioen Kai Verbij en nummer twee Kjeld Nuis, beiden afwezig dit weekeinde in Heerenveen, zijn al zeker van deelname.