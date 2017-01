Hongaar Rapport brengt Carlsen nederlaag toe

WIJK AAN ZEE - Magnus Carlsen heeft zondag een nederlaag moeten slikken in het Tata Steel Chess. De 26-jarige Noor, vijfvoudig eindwinnaar in Wijk aan Zee, gaf na 33 zetten op in zijn partij tegen de Hongaar Richard Rapport.

Door ANP - 22-1-2017, 18:21 (Update 22-1-2017, 18:21)

De Hongaarse grootmeester, de nummer 40 van de wereldranglijst, had pas twee punten na zeven ronden, maar zorgde voor de grootste sensatie van het toernooi. Het was voor de 20-jarige Rapport de eerste keer dat hij het mocht opnemen tegen Carlsen. Met wit bracht hij de wereldkampioen meteen een zeldzame nederlaag toe.

Carlsen had een dag eerder ook al in een marathonpartij Anish Giri laten ontsnappen. De Noor verzuimde toen het voordeel in een lang eindspel uit te buiten. Hij blijft door de nederlaag op 4,5 punt staan. Dat is een punt minder dan de Amerikaan Wesley So.