Weer honkballer uit MLB verongelukt

ANP Weer honkballer uit MLB verongelukt

KANSAS CITY - De Amerikaanse honkbalwereld is opnieuw opgeschrikt door een dodelijk ongeluk. Pitcher Yordano Ventura van Kansas City Royals kwam zondag om het leven bij een auto-ongeval in de Dominicaanse Republiek, het land waar hij vandaan komt. De 25-jarige Ventura won in 2015 de World Series met de Royals, een jaar nadat hij met zijn ploeg de finale had verloren van San Francisco Giants.

Door ANP - 22-1-2017, 18:33 (Update 22-1-2017, 18:33)

Eind september vorig jaar overleed de Cubaanse pitcher José Fernandez van Miami Marlins op 24-jarige leeftijd bij een bootongeluk. Vijf maanden later is de Major League Baseball (MLB) weer in rouw.

,,Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie van Yordano'', zei manager Dayton Moore van Kansas City Royals zondag. ,,Hij was jong en zo getalenteerd, vol jeugdige uitbundigheid. Hij bracht altijd bij iedereen een lach op het gezicht.''