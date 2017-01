Springruiter Houtzager wint GP Drachten

DRACHTEN - Springruiter Marc Houtzager was zondag de beste in de Grote Prijs van Drachten. Als laatste van de acht starters reed de Rouvener met Sterrehof’s Calimero de snelste tijd. Zijn vrouw Julia Kayser eindigde als vierde. ,,Het was een geweldige dag voor ons'', concludeerde Houtzager.

Door ANP - 22-1-2017, 18:56 (Update 22-1-2017, 18:56)

Acht ruiters namen deel aan de barrage, het sluitstuk van twee weken internationale springsport in Drachten. De Duitser Felix Hassmann had lange tijd de leiding, tot Houtzager als laatste bijna een seconde onder diens tijd dook. ,,Ik was nog niet zo succesvol hier, maar vandaag liep het wel heel goed. Ik had het voordeel dat ik als laatste startte. Ik had Hassmann zien rijden en heb alle risico’s genomen.'' De Zwitser Adrian Schmid eindigde met Alcazar Sitte als derde. Leopold van Asten was de tweede Nederlander in de barrage. Met een springfout kwam de ruiter uit Duizel met VDL Groep Miss Untouchable op de zesde plaats uit.