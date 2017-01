Falcons en Patriots strijden om Super Bowl

ATLANTA - De strijd om de Super Bowl gaat dit jaar tussen de american footballers van Atlanta Falcons en New England Patriots. De populaire en door tientallen miljoenen bekeken finale van de National Football League is op 5 februari in Houston.

Door ANP - 23-1-2017, 8:22 (Update 23-1-2017, 8:22)

De Falcons bereikten zondag (plaatselijke tijd) de finale door Green Bay Packers met 44-21 te verslaan. Quarterback Matt Ryan was de uitblinker. De ploeg uit Atlanta speelde in 1999 al eens om de Super Bowl, maar verloor toen van de Denver Broncos.

New England Patriots plaatste zich voor de finale door Pittsburgh Steelers met 36-17 te verslaan. Quarterback Tom Brady voerde de Patriots voor de negende keer naar de Super Bowl. Vier keer hield de ploeg de trofee omhoog, voor het laatst in 2015.