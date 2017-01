Krajicek met Klaasen naar kwartfinales dubbel

MELBOURNE - Tennisser Michaëlla Krajicek heeft dinsdag met haar Zuid-Afrikaanse partner Raven Klaasen de kwartfinales bereikt van het gemengddubbelspel op de Australian Open. Krajicek en Klaasen rekenden in de tweede ronde af met het Amerikaans/Zweedse koppel Raquel Atawo en Robert Lindstedt: 6-4 6-4.

Door ANP - 24-1-2017, 8:13 (Update 24-1-2017, 8:13)

In de kwartfinale staan de 28-jarige Nederlandse en haar zes jaar oudere dubbelmaatje uit Zuid-Afrika tegenover de Amerikaanse Abigail Spears en Juan Sebastián Cabal uit Colombia. Krajicek werd in het enkelspel in Melbourne al in de kwalificaties uitgeschakeld, in het vrouwendubbel strandde ze in de tweede ronde.

Jean-Julien Rojer hoopt zich met zijn Kroatische partner Darija Jurak ook bij de laatste acht in het gemengddubbel te scharen.