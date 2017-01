Nederlandse rolstoeltennisster in eregalerij

MELBOURNE - De Nederlandse rolstoeltennisster Monique Kalkman-van den Bosch heeft een plek gekregen in de Hall of Fame. De 52-jarige Brabantse, die op jonge leeftijd werd getroffen door kanker en als gevolg daarvan een dwarslaesie kreeg, hoorde dinsdag bij de Australian Open in Melbourne dat ze is opgenomen in de eregalerij van het tennis. Kalkman-van den Bosch veroverde vier keer goud op de Paralympische Spelen, waarvan de eerste in 1984 als tafeltennisster.

De Brabantse werd ook vier keer wereldkampioene rolstoeltennis en stond geruime tijd aan kop van de wereldranglijst. Bij de Paralympics van 1996 in Atlanta mocht ze de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie. Daarna stopte Kalkman-van den Bosch met tennissen en ging later verder als golfster.

Ook de Amerikaan Andy Roddick en Kim Clijsters uit België, beiden voormalig nummer één van de wereld, werden dinsdag opgenomen in de Hall of Fame. Roddick won in 2003 de US Open, Clijsters heeft vier grandslamtitels op zak.