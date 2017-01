Duetten centraal richting Spelen

ANP Duetten centraal richting Spelen

NIEUWEGEIN - Duetten staan met het oog op de Olympische Spelen de komende jaren centraal binnen de nationaal selectie synchroonzwemmen. De bondscoaches Jitske Cornielje en Elisabeth Sneeuw hebben een aantal zwemsters geselecteerd die vooral gaan toewerken naar de Spelen van 2024.

Door ANP - 24-1-2017, 18:30 (Update 24-1-2017, 18:30)

De tweeling Noortje de Brouwer en Bregje de Brouwer, Kim Schallenberg, Manolya Yapar, Rebecca Duyverman, Vivienne van Eenennaam en Mayra Burger vormen de selectie.

,,Geen makkelijke keuzes, maar wel een helder doel: 2024, de Olympische Spelen. Daar moeten we staan. Met deze opbouw hebben we in de diverse leeftijsgroepenkwaliteit en ook daaronder wordt deze tendens nu ingezet'', aldus Sneeuw.

Volgens Cornielje is vooral ingezet op de middellange en lange termijn. ,,Dit zijn sporters die wat kunnen brengen en er echt voor gaan. Veertig uren trainen per week is geen uitzondering. Natuurlijk gaan Noortje en Bregje ook voor Tokio 2020, maar met deze aanpak en deze selectie reiken we al verder tot 2024.''